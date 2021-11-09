Üye Girişi
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Kasım 2021 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Kasım 2021

09.11.2021 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Kasım 2021

10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerindeTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini, gazeteler yıldırım baskılarla halka duyurduAta'nın vefatını dönemin gazeteleri, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin.

6 Nisan 1920

1- 10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini, gazeteler yıldırım baskılarla halka duyurdu

Ata'nın vefatını dönemin gazeteleri, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", "Babamızı Kaybettik", "Atatürk'ümüzü Kaybettik", "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi

Büyük acının yer aldığı tarihi gazeteleri toplayan Gürkan Gürbüz, koleksiyonunu "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor

(Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Çocukluğunda tanıştığı, birçok kez görme fırsatı bulduğu Atatürk'ü anlattı

Atatürk'ün muhafız subaylarından Daniş Karabelen Paşa'nın kızı 92 yaşındaki Özcan Atamert:

"Atatürk'ün masmavi gözlerine yakından baktım, unutamıyorum. Bu anılar unutulmazdı benim için"

"Yanımızda babamın teyzesi vardı, Atatürk'ü görmek için elini güneşe siper etmiş bakıyordu. Atatürk de 'O asker selamı veren hanım kim?' diye sordu. Ben de cevap vererek, 'Babam ona büyükanne diyor, biz de büyükanne deriz' dedim. Atatürk bana bakıp, 'Öyle mi çocuk' diyerek saçımı okşadı. Ben de hemen elini tuttum"

"Atatürk çocukluğumda beni çok etkiledi. Bizim onu görmek için koşmamız, onun bize 'Nasılsınız çocuklar?' diye sorması, unutulmazdı. Çocuklarla hep bir arada olurdu. Çok güzel konuşan, insanlara değer veren, çok zarif bir insandı"

(Kübra Kara/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Anıtkabir'in yapımı için bağış yapan dedesiyle gurur duyuyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Yasemin Çakır, dedesi çiftçi Mehmet Kılavuz'un Anıtkabir'in yapımı sırasında 630 lira bağışta bulunduğunu, 5 yıl önce tarihçi arkadaşının araştırması sonucu öğrendi

Devlet Arşivlerinde yer alan bağış belgesinin kopyasını çerçeveletip evinde saklayan Çakır:

"Dedem, yardım etmeyi çok severdi. Onun Atatürk sevgisi çok fazlaydı. Biz de onun torunları olarak Atatürk sevgisiyle büyüdük. Dedem, Anıtkabir yapılacağı zaman 630 lira bağışta bulunmuş. Bu bizim için gurur verici bir durum"

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- GRAFİKLİ - Etiyopya'da isyancılar başkente yaklaşırken barış için müzakere çabaları yoğunlaştı

Amhara eyaletinde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF ile çatışmalar başkent Addis Ababa'ya 350 kilometre mesafede devam ediyor

Federal ordu, TPLF'nin ilerleyişine hava saldırılarıyla karşılık veriyor

Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler, tarafları müzakere masasına oturtmak için Etiyopya'da temaslarına başladı

(Tufan Aktaş/Gökhan Kavak/İstanbul)

5- TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni dönem için iddialı:

"Bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz"

"Delegelerimize, kulüplerimize samimi duygularımızla yaklaştık. Onlara her zaman dürüst davrandık. Aynı ciddiyetle devam edeceğimizi düşündükleri için bizi tekrar bu koltuğa layık gördüler"

"İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren bütün maçlarımızı açık kanalda yayınlayacağız. Bu, basketbolun görünürlüğü anlamında gerçekten çok önemli katkı sağlayacak"

(Ercan Çakar/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Milli judocu Bilal Çiloğlu, 2020 Tokyo'yu 2024 Paris'in başlangıcı olarak görüyor:

"Paris'i hatırlamak için saatimin ekran görüntüsünü Eyfel Kulesi yaptım. 2024'e kadar 2020 sürecinden daha fazla çalışıp, bu sefer boynuma o madalyayı takmayı istiyorum"

"Türk judocusu olarak bunu bir görev, bir sorumluluk olarak da kabul ediyorum. (Olimpiyat madalyası) İnşallah 2024'te Türk judosunun bu hasretini sona erdirmiş oluruz"

(Muhammed Boztepe/Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Kasım 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü 11:43 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı 11:41 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir 11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
Akşener'den kürsüde içinde 11:13 Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu 11:08 Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu Takım arkadaşını tekme tokat dövdü 11:00 Takım arkadaşını tekme tokat dövdü
Edirne merkezli 10:13 Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon! Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı 09:39 Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı

Son Dakika Haberleri
11:44 Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı
11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz
11:42 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü
11:40 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı
11:33 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021
11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
11:22 GSB burs ile kredi başvuruları uzadı
11:09 Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
11:08 Son Dakika! Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:07 Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz         
11:43
Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021         
11:34
İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti         
11:18
Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
11:10
E-ticaret uygulamasına üye oldu, E-ticaret uygulamasına üye oldu, "Satış yaptıkça komisyon alacaksınız" vaadine kanıp 75 bin lira dolandırıldı         
11:02
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor         
10:26
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 11:54:20. #1.12#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Kasım 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement