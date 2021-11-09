ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- 10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini, gazeteler yıldırım baskılarla halka duyurdu

Ata'nın vefatını dönemin gazeteleri, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", "Babamızı Kaybettik", "Atatürk'ümüzü Kaybettik", "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi

Büyük acının yer aldığı tarihi gazeteleri toplayan Gürkan Gürbüz, koleksiyonunu "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor

(Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Çocukluğunda tanıştığı, birçok kez görme fırsatı bulduğu Atatürk'ü anlattı

Atatürk'ün muhafız subaylarından Daniş Karabelen Paşa'nın kızı 92 yaşındaki Özcan Atamert:

"Atatürk'ün masmavi gözlerine yakından baktım, unutamıyorum. Bu anılar unutulmazdı benim için"

"Yanımızda babamın teyzesi vardı, Atatürk'ü görmek için elini güneşe siper etmiş bakıyordu. Atatürk de 'O asker selamı veren hanım kim?' diye sordu. Ben de cevap vererek, 'Babam ona büyükanne diyor, biz de büyükanne deriz' dedim. Atatürk bana bakıp, 'Öyle mi çocuk' diyerek saçımı okşadı. Ben de hemen elini tuttum"

"Atatürk çocukluğumda beni çok etkiledi. Bizim onu görmek için koşmamız, onun bize 'Nasılsınız çocuklar?' diye sorması, unutulmazdı. Çocuklarla hep bir arada olurdu. Çok güzel konuşan, insanlara değer veren, çok zarif bir insandı"

(Kübra Kara/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Anıtkabir'in yapımı için bağış yapan dedesiyle gurur duyuyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Yasemin Çakır, dedesi çiftçi Mehmet Kılavuz'un Anıtkabir'in yapımı sırasında 630 lira bağışta bulunduğunu, 5 yıl önce tarihçi arkadaşının araştırması sonucu öğrendi

Devlet Arşivlerinde yer alan bağış belgesinin kopyasını çerçeveletip evinde saklayan Çakır:

"Dedem, yardım etmeyi çok severdi. Onun Atatürk sevgisi çok fazlaydı. Biz de onun torunları olarak Atatürk sevgisiyle büyüdük. Dedem, Anıtkabir yapılacağı zaman 630 lira bağışta bulunmuş. Bu bizim için gurur verici bir durum"

(Ferdi Uzun/Aydın) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- GRAFİKLİ - Etiyopya'da isyancılar başkente yaklaşırken barış için müzakere çabaları yoğunlaştı

Amhara eyaletinde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF ile çatışmalar başkent Addis Ababa'ya 350 kilometre mesafede devam ediyor

Federal ordu, TPLF'nin ilerleyişine hava saldırılarıyla karşılık veriyor

Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler, tarafları müzakere masasına oturtmak için Etiyopya'da temaslarına başladı

(Tufan Aktaş/Gökhan Kavak/İstanbul)

5- TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni dönem için iddialı:

"Bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz"

"Delegelerimize, kulüplerimize samimi duygularımızla yaklaştık. Onlara her zaman dürüst davrandık. Aynı ciddiyetle devam edeceğimizi düşündükleri için bizi tekrar bu koltuğa layık gördüler"

"İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren bütün maçlarımızı açık kanalda yayınlayacağız. Bu, basketbolun görünürlüğü anlamında gerçekten çok önemli katkı sağlayacak"

(Ercan Çakar/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Milli judocu Bilal Çiloğlu, 2020 Tokyo'yu 2024 Paris'in başlangıcı olarak görüyor:

"Paris'i hatırlamak için saatimin ekran görüntüsünü Eyfel Kulesi yaptım. 2024'e kadar 2020 sürecinden daha fazla çalışıp, bu sefer boynuma o madalyayı takmayı istiyorum"

"Türk judocusu olarak bunu bir görev, bir sorumluluk olarak da kabul ediyorum. (Olimpiyat madalyası) İnşallah 2024'te Türk judosunun bu hasretini sona erdirmiş oluruz"

(Muhammed Boztepe/Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)