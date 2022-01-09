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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Ocak 2022

09.01.2022 10:43
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Ocak 2022

"Cep"te Avrupalıdan çok konuşup, az ödüyoruzTürkiye'de geçen yılın 9 ayında toplam trafik hacmi 237,3 milyar dakikaya yaklaştıSöz konusu dönemde 576 dakikalık aylık ortalama mobil görüşme süresiyle Türkiye, "Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada" yer aldıMobil hizmetlerde abone...

6 Nisan 1920

1- "Cep"te Avrupalıdan çok konuşup, az ödüyoruz

Türkiye'de geçen yılın 9 ayında toplam trafik hacmi 237,3 milyar dakikaya yaklaştı

Söz konu su dönemde 576 dakikalık aylık ortalama mobil görüşme süresiyle Türkiye, "Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada" yer aldı

Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir, Avrupa ülkelerinde ortalama 17,64 avro iken Türkiye'de 4,52 avro oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Bilişim alanındaki hedefimiz de çok net; teknolojik gelişmeleri takip eden değil yön veren ülke olmak istiyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Bir kilometrelik hız aşımı cezası, "hata payı" gerekçesiyle kaldırıldı

Bilecik D-650 kara yolu Bozüyük ilçesi istikametinde 110 kilometre/saatlik hız limitini, yüzde 10 hata payıyla 1 kilometre aştığı için idari para cezasına çarptırılan bir sürücünün mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi

Bilecik Sulh Ceza Hakimliği, Karayolları Genel Müdürlüğünün "Karayollarında Hız" isimli kitabında belirtilen radar sistemlerindeki hata payına vurgu yaparak idari para cezasını kaldırdı

(Murat Kaya/İstanbul)

3 -Türk bilim insanlarının kansere karşı geliştirdiği ilaç klinik aşamaya geçti

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından akciğer kanserine karşı geliştirilen ve laboratuvar çalışmaları tamamlanan ilacın faz-1 çalışmaları Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezinde başladı

Merkezin Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş:

"18-75 yaş arasında hastalığı tekrarlamış veya ileri evre olan, daha önce immünoterapi dahil tedaviler almış hastalarda klinik aşamaya başladığımızı ifade etmek isterim. Özellikle standardı tüketmiş kanser hastalarımızın bu tedavi seçeneğinden faydalanmaları bir şanstır diye düşünüyorum"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

4- "Umut" ve "nefes" olmak için su altında yoğun mesai yapan tim: SAK

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, her türlü olumsuz hava ve su şartlarına rağmen kaybolan vatandaşları bulmak, adli olayları aydınlatmak ve suya atılan suç unsurlarını aramak için saatlerce suyun altında görev yapıyor

Timler, tamamen donan Çıldır Gölü'nde sıfırın altında 20 derecede yaptığı tatbikatta senaryo gereği Eskimo usulü balık avcılığı yaparken buzların kırılması sonucu göle düşen vatandaşı ve başka bir olayda suya atılan suç aletini aradı

(Selami Küçükoğlu/Ardahan)

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Togo Cumhuriyeti, Arife Yıldız, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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