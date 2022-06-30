Özel haber: Togg'u rakiplerinden koruyan vergi düzenlemesi geliyor! - Son Dakika
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Özel haber: Togg'u rakiplerinden koruyan vergi düzenlemesi geliyor!

30.06.2022 19:53
Özel haber: Togg'u rakiplerinden koruyan vergi düzenlemesi geliyor!

Yerli otomobil Togg için beklenen vergi düzenlemesi geliyor. Bununla birlikte elektrikli otomobillere yeni ÖTV dilimi getirilecek.

Yerli otomobil için artık son adımların atıldığı bir döneme girdik. Şu anda Gemlik tesisinde 208 robot ile parçalı denemeler yapılıyor. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren de üretim denemeleri başlayacak. Araç ise Avrupa'da Euro NCAP performans ve çarpışma testlerine giriyor. Fakat herkesin aklında aynı soru var. Togg kaç para olacak?

Bu doğrultuda, Togg için beklenen devlet desteğinin vergi düzenlemesi ile geldiğini söyleyebiliriz. Şu anda görüşülmekte olan kanun teklifine göre, elektrikli otomobillerde (Togg'un C-SUV tek motor seçeneğini kapsayan) yeni bir ÖTV dilimi getiriliyor.

Togg için vergi düzenlemesi: Yeni ÖTV dilimi geliyor!

Togg için getirilen vergi düzenlemesi ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve Özel Tüketim Vergisi matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobiller için yeni vergi oranı yüzde 10, diğerleri için yüzde 40 olacak. Bu, Togg'un arkadan itişli (160 kW) modelini direkt olarak içine alıyor.

Özel haber: Togg'u rakiplerinden koruyan vergi düzenlemesi geliyor!

İkinci olarak ise motor gücü 160 kW' geçenler için, Özel Tüketim Vergisi matrahı 750 bin TL'yi aşmıyor ise yüzde 50, diğerleri için ise yüzde 60'lık bir ÖTV uygulanacak. Bu da Togg'un 2 motorlu (4 çeker – 320 kW) versiyonunu kapsıyor.

Togg'a bir yerli rakip daha geliyor!

Kabaca bir hesap yapacak olursak, Togg'un 160 kW motor gücüne sahip versiyonunun fiyatı vergisiz olarak 700 bin TL ve altında ise yüzde 10 ÖTV, ardından yüzde 18 KDV uygulandıktan sonra 908 bin TL'ye satışa çıkabilecek.

Mevcut ÖTV matrah oranları ise şu şekilde:

85 kW'ı aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10

85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlar: Yüzde 25

120 kW üzeri elektrikli araçlar: Yüzde 60

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel haber: Togg'u rakiplerinden koruyan vergi düzenlemesi geliyor! - Son Dakika

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