Son Dakika Haberleri: (Özel) İstanbul'da cadde ve sokaklarda "drift" terörü kamerada
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(Özel) İstanbul'da cadde ve sokaklarda "drift" terörü kamerada

12 dakika önce

İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi.

(Özel) İstanbul'da cadde ve sokaklarda

İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.


İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bir maganda, otomobille sokak arasında dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Tozu dumana katan maganda, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık verdi. Ümraniye İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise, lüks otomobilli bir maganda güpegündüz cadde üzerinde dakikalarca yanlama yaptı. Vatandaşların şaşkına döndüğü olayda, ortalığı dumana boğdu.


Kuralları hiçe saydılar


Sancaktepe Sarıgazi Atatürk Caddesi üzerinde seyreden diğer bir otomobilli maganda ise trafikte araçlar seyrettiği esnada yanlama yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:11 Kaynak: İHA
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