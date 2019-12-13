(Özel) İstanbul'da motosiklete sırtüstü yatarak tek teker giden maganda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İstanbul'da motosiklete sırtüstü yatarak tek teker giden maganda yakalandı - Son Dakika

(Özel) İstanbul'da motosiklete sırtüstü yatarak tek teker giden maganda yakalandı

7 saat önce

Sarıyer'de motosikletinin üstüne sırtüstü yatarak tek tekerlek üzerinde giden ve mega kentin çeşitli noktalarında araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

(Özel) İstanbul'da motosiklete sırtüstü yatarak tek teker giden maganda yakalandı, System.String[]

Sarıyer'de motosikletinin üstüne sırtüstü yatarak tek tekerlek üzerinde giden ve mega kentin çeşitli noktalarında araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya bin 345 lira idari para cezası kesildi.


İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bir maganda, motosikletinin üstüne sırtüstü yattıktan sonra tek tekerlek üzerinde giderek terör estirmişti. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, Maslak ve İstinye gibi trafiğin yoğun olduğu noktalarda da tek tekerlek üzerinde giderek ve araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Parklara da giren motosikletli merdivenleri inip çıktığı o anları da kaydedip sosyal medyadan paylaşmıştı.


Ehliyetine el konularak para cezası kesildi


Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, sürücünün motosikletlinin 34 JK 2629 plakalı olduğunu tespit etti. Buradan yola çıkan ekipler, maganda sürücü Muhammet Emin U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen magandaya burada, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 2 lira, "motosiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur" maddesinden 235 lira, " Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, bulundurmaması ve kullanmaması" maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 345 lira idari para cezası kesildi.


2 yıla kadar hapisle yargılanacak


Ayrıca sürücünün ehliyetine, "sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik" hükümleri doğrultusunda ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek, sürücü belgesine geçici olarak eş konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan Muhammet Emin U., "Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine adli işlem yapılmak üzere Armutlu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
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