(ÖZEL)KADRİ GÜRSEL METRİS CEZAEVİ'NE KONULDU
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Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşen Kadri Gürsel Metris Cezaevi'ne konuldu.
Cumhuriyet Gazetesi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:17 Kaynak: DHA
davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşen Kadri Gürsel Metris Cezaevi
'ne konuldu.
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Kadri Gürsel, adliyeye gelerek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan Gürsel polis aracında cezaevine getirildi. Gürsel, aracın bagajından yanında getirdiği bir sırt çantası ve valizini aldı. Ardından Gürsel'e kelepçe takıldı. Giriş kaydı oluşturulan Gürsel, Metris Cezaevi'ne konuldu.
Görüntü Dökümü:
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-Kadri Gürsel'in valiz ve çantası
-Kadri Gürsel'e kelepçe takılması
-Kadri Gürsel'in valizini götürmesi
-Kadri Gürsel'in giriş kaydı alınması
Adliyeye gelip teslim olan Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü
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