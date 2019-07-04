Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) ÜMRANİYE'DE KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Son Dakika Güncel Haber

(ÖZEL) ÜMRANİYE'DE KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

2 saat önce

ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

(ÖZEL) ÜMRANİYE'DE KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, System.String[]

ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Altınşehir Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşu iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular evlerine girdikten bir süre sonra yan yana olan binalarından birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş ettiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili bilgi aldıkları sırada, iki aile üyeleri tekrar yumruklaşmaya başladı. Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Dudullu Polis Merkezi'ne gönderildi. Polis şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir adet kurusıkı silah ele geçirdi. Çıkan silahlı kavgada yaralı ve can kaybı bulunmazken, polisin olayla ilgili  soruşturması sürüyor,

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Yerdeki kurusıkı silahın boş kovanları
-Yerdeki pompalı tüfeğin boş kovanları
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Aile yakınlarının balkondan bağırması
-İki grubun polisin yanında yumruklaşması
-Polisin şüphelileri gözaltına alması
-Polisin şüphelileri polis otosuna bindirmesi
-Yaşanan olayı izleyen mahalle sakinleri
-Genel ve detay
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:18 Kaynak: DHA
Polis, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü! Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı Beyoğlu'ndaki tornavidalı dehşet kamerada Üç yıl önce zenginler listesindeydi! Sabri Ülker'in torunu "fakirlik belgesi" aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:30:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) ÜMRANİYE'DE KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]