Özgecan'ın yüreklerdeki acısı 5 yıldır dinmiyor - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın ailesi, kızlarının yokluğunu her an içlerinde yaşıyor.

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ailesinin yüreğindeki acı dinmiyor. Özgecan'ın, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan babası Mehmet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Kızlarının yokluğunda 5 yılın kolay geçmediğini dile getiren baba Aslan, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu anlattı.

"Bir saat dahi onu düşünmeden, anmadan geçmiyor"

Kızlarının öldürülmesinin ardından ailecek öldüklerini ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal doku kadına şiddet konusunda sınıfta kaldı. Olan kızıma oldu. Kadınlara, çocuklara oldu. Herkes hayatını yaşıyor. Bir saat dahi onu düşünmeden, anmadan geçmiyor. Her an aklımda. Biz ailecek öldük. Olaydan sonra çok kötü ve art niyetli, kalbi kara çok sayıda insanla karşılaştık. Defalarca öldürdüler, katlettiler bizi. İlaç kullanıyorum. O kadar zor durumdayım ki. Buna rağmen olayın olduğu dönemde yanımızda olan birçok insan şu anda yanımızda değil. Herkes bizi kendi düşüncesine göre, kafasındaki fikirlere göre yargılıyor. Bu çok yanlış."

Mehmet Aslan, insanların içinde vicdan ve merhamet duygusunun olması gerektiğini belirterek, anne ve babaların çocuklarını çok iyi eğitmesini istedi.

Ailesinde şiddet gören çocukların, gençlerin şiddete neden olabildiğine dikkati çeken Aslan, "Her şeyin başı eğitim. Ailenin içerisinde şiddet gören çocuk büyüyünce aynısını uyguluyor. Bu hastalık haline geldi. Bu şiddeti uygulayanların karantina altına alınması gerekiyor. Bunun sebeplerinin araştırılması, incelenmesi gerekiyor. Bir hastalıkla nasıl mücadele ediliyorsa kadına ve çocuğa şiddet, taciz, tecavüz konusunda aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Başka canlar yanmasın"

Anne Songül Aslan ise Özgecan'sız 5 yılın çok zor geçtiğine işaret ederek, "Her an düşünüyorum ve hep aklımda. Kadın şiddeti son bulsun. Devlet büyüklerimizden bu konunun üzerinde durmalarını istiyorum. Başka canlar yanmasın. Allah kimsenin başına vermesin. En kötü felaket bu. Çok zor." dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi haline gelmişti.

Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.