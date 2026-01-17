Özgür Aksoy: Muhammet Aydın\'ın mitomani teşhisi var

Magazin dünyasının gündemini belirleyen Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programında, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in konuğu yapımcı Özgür Aksoy oldu. Programda Aksoy, Muhammet Aydın ile yollarının nasıl kesiştiğini, Tuğçe Aydın üzerinden yürütülen iddiaları ve sosyal medyada sıkça konuşulan dolandırıcılık söylentilerini detaylarıyla anlattı.
Özgür Aksoy, Muhammet Aydın'la yollarının planlı değil, gelişen olaylar sonucu kesiştiğini söyledi. Aksoy, sürecin başında olayın bu kadar büyüyeceğini öngöremediğini belirterek, yaşananların zamanla kontrolden çıktığını ifade etti.
Programda temlik iddialarına açıklık getiren Aksoy, belgelerin resmi olarak Tuğçe Aydın adına düzenlendiğini vurguladı. Bu durumun hukuki boyutunun göz ardı edilemeyeceğini belirten Aksoy, kamuoyunda anlatılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
Aksoy, Tuğçe Aydın'a ilişkin yaptığı psikolojik değerlendirmede, "Bu kızın en büyük problemi baba sevgisinden mahrum kalıp tamamlanma ihtiyacı" ifadelerini kullandı. Bu eksikliğin, yanlış ilişkilere ve hatalı karar mekanizmalarına zemin hazırladığını dile getirdi.
Muhammet Aydın'ın ilişki ve iletişim tercihlerini de değerlendiren Aksoy, özellikle maddi gücü olan, hareket kabiliyeti yüksek insanları hedef aldığını söyledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ertesi gün yeni kişilere yönelindiğini iddia etti.
Programın en dikkat çeken bölümünde Aksoy, Muhammet Aydın'ın herkesten gizlediği bir sağlık sorunu olduğunu öne sürdü. Bu durumun hem davranışlarını hem de kararlarını etkilediğini belirterek, olayların arka planında bu etkenin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.
