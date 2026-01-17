Özgür Aksoy: Muhammet Aydın\'ın mitomani teşhisi var

Magazin dünyasının gündemini belirleyen Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programında, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in konuğu yapımcı Özgür Aksoy oldu. Programda Aksoy, Muhammet Aydın ile yollarının nasıl kesiştiğini, Tuğçe Aydın üzerinden yürütülen iddiaları ve sosyal medyada sıkça konuşulan dolandırıcılık söylentilerini detaylarıyla anlattı.

"MUHAMMET AYDIN'LA NASIL BU İŞİN İÇİNE GİRDİM"

Özgür Aksoy, Muhammet Aydın'la yollarının planlı değil, gelişen olaylar sonucu kesiştiğini söyledi. Aksoy, sürecin başında olayın bu kadar büyüyeceğini öngöremediğini belirterek, yaşananların zamanla kontrolden çıktığını ifade etti.

"BU TEMLİKLER RESMİ OLARAK TUĞÇE AYDIN'A AİT"

Programda temlik iddialarına açıklık getiren Aksoy, belgelerin resmi olarak Tuğçe Aydın adına düzenlendiğini vurguladı. Bu durumun hukuki boyutunun göz ardı edilemeyeceğini belirten Aksoy, kamuoyunda anlatılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"BABA SEVGİSİNDEN MAHRUM KALMA HALİ VAR"

Aksoy, Tuğçe Aydın'a ilişkin yaptığı psikolojik değerlendirmede, "Bu kızın en büyük problemi baba sevgisinden mahrum kalıp tamamlanma ihtiyacı" ifadelerini kullandı. Bu eksikliğin, yanlış ilişkilere ve hatalı karar mekanizmalarına zemin hazırladığını dile getirdi.

"FİNANSAL OLARAK GÜÇLÜ İNSANLARI SEÇİYOR"

Muhammet Aydın'ın ilişki ve iletişim tercihlerini de değerlendiren Aksoy, özellikle maddi gücü olan, hareket kabiliyeti yüksek insanları hedef aldığını söyledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ertesi gün yeni kişilere yönelindiğini iddia etti.

"MUHAMMET AYDIN'IN SAKLADIĞI BİR RAHATSIZLIK VAR"

Programın en dikkat çeken bölümünde Aksoy, Muhammet Aydın'ın herkesten gizlediği bir sağlık sorunu olduğunu öne sürdü. Bu durumun hem davranışlarını hem de kararlarını etkilediğini belirterek, olayların arka planında bu etkenin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.