Özgür Gazze Konseri Düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla tek yürek "Özgür Gazze - Özgür Filistin" konseri düzenleyecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, konser, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nun icrasıyla 3 Mart'ta CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilecek.

Müziğin evrensel diliyle barış, adalet ve dayanışma mesajı vermek adına, Filistin halkının özgürlük mücadelesine ses olmak, vicdanlara dokunmak ve ortak bir insanlık çağrısını paylaşmayı amaçlayan konserde, halkların ortak acılarını, umutlarını ve direniş ruhunu yansıtan eserlerin yanı sıra, Türk kültürünün hafızanın önemli bir parçası olan türküler de yer alacak.

Özel repertuarıyla barış, özgürlük ve kardeşlik mesajını sahneye taşıyacak konserde, devlet sanatçılarından oluşan özel bir kadro ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da konuk sanatçı olarak sahnede yer alacak.