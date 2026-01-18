Özgür Özel, Atlas Çağlayan'ın Annesine Başsağlığı Diledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Güngören ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'yü arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonla görüştü.

Anne Ünlü'ye başsağlığı dileklerini ileten Özel, Ünlü'nün maruz kaldığı tehditler ve devam eden soruşturma konularında da bilgi aldı.