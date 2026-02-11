Özgür Özel: CHP, işgallere karşı duruyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz bu Trump'ın ve Irak'ı işgal edenlerin karşısında da yer aldık, Filistin'i işgal etmeye çalışanların planının karşısında da yer alıyoruz. CHP, durması gerektiği noktada durmaya devam ediyor." dedi.

Özel, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının 3'üncü yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Anma törenine, Özel'in yanı sıra Baykal'ın ailesi ile yakınları, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Baykal'ın kabrine çelenk bırakılmasının ve saygı duruşunun ardından dua okundu. Ardından Özel, eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in kabrine de karanfil bıraktı.

Törende konuşan Özel, "Burada bizimle birlikte olan herkes Deniz Bey ile birlikte siyaset yaptı, ondan bir şeyler öğrendi, onunla partiye emek verdi. Onunla birlikte aynı kabinede yer alanlar, CHP'yi yönetenler bugün aynı sorumluluk duygusuyla hep birlikte onun huzurundayız." dedi.

Özel, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deniz Baykal'ın ve dönemin CHP milletvekillerinin, 1 Mart 2003'te TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tezkereye "hayır" dediğini anımsatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"O işgale o gün 'evet' diyen, destek veren Tony Blair, bugün o utançla yaşıyor. Hiçbirimiz artık onu bir solcu, sosyal demokrat, İşçi Partisinin mensubu bir siyasetçi olarak görmüyoruz. Bakın bugün de Trump'ın maşası olarak Gazze planında, Gazze'nin işgalini, oradaki komiserliğini yapmaya hazırlanıyor. Gazze'den Filistinlileri sürüp oraya oteller, kumarhaneler yapacaklar. Biz bu Trump'ın ve Irak'ı işgal edenlerin karşısında da yer aldık, Filistin'i işgal etmeye çalışanların planının karşısında da yer alıyoruz. CHP, durması gerektiği noktada durmaya devam ediyor."

Özel'e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi soruldu.

Gürlek'in daha önce Adalet Bakan Yardımcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüttüğünü anımsatan Özel, "Akın Gürlek, yemin edip görevine başladıktan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olacak. HSK'nin önünde kendisi hakkında sunduğumuz dört ayrı başvuru var. Son olarak yaptığımız iki başvuruyla dört başvuruyu biliyorsunuz ve sürekli işlem yapmıyorlar." diye konuştu.

Öte yandan Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını da eleştirerek, dava sürecini "siyasi operasyon" olarak nitelendirdi.

Özel, partisini hiçbir sıra dışı müdahalenin, hiçbir saldırının yıldıramayacağını belirtti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçeride yatanlar var. Aslanlar gibi bedel ödüyorlar. Dışarıda tehdit altında olanlar var. Her türlü tehdidin karşısında olanlar var. Ama şunu bilin. Bir CHP'linin huzurundan geliyoruz. Nasıl teslim olmadıysa, o gün 1 Mart tezkeresine 'evet' demediyse, biz de onun gibi teslim olmamaya, onun gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülke öyle kolay kurulmuş bir ülke değildir. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar karşılarında son bir CHP'li kalana kadar bu kaleyi teslim alamazlar. İktidar yürüyüşümüzü durduramazlar."

CHP Genel Başkanı Özel, bu atamanın bir seçim hamlesi olup olmadığının sorulması üzerine ise "Ne hamlesi olarak yapıyor olurlarsa olsunlar, başarıya ulaşamayacaklar. Eğer Erdoğan bir seçime niyetlendiyse, gelsin hemen bugün seçim kararını alalım." değerlendirmesinde bulundu. ???????