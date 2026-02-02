Özgür Özel’den Deprem Anması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Depremin 3'üncü yılında bizim üzerimize düşen hem dini vecibeleri yerine getireceğiz, hem insanlık görevimizi yerine getireceğiz." dedi.

Partisinin Gaziantep il başkanlığınca, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında, depremzedelerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, "Böyle bir günde mukaddes bir akşamın öncesinde sizlerle birlikte olmak, kaybettiklerimiz için dua etmek, bir daha böyle acıların yaşanmaması için avuçlarımızı açmak, Allah'a yalvarmak hepimizin görevi. Bugünü sizlerle birlikte paylaştığımız için memnunum. Bu büyük acının yıl dönümünde birlikte olduğumuz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dün Çorum'a gittiğini ardından Ankara'da merkez yürütme kurulu toplantısına katıldığını hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Bu sabah önce Osmaniye'ye, sonra Gaziantep'e geldik. Yarından itibaren de devam ederek hafta boyunca depremin en büyük yaralar açtığı, en büyük acılar yaşattığı, en büyük kayıplarımızın olduğu merkezlerimize uğrayarak depremin 3'üncü yılında bizim üzerimize düşen hem dini vecibeleri yerine getireceğiz, hem insanlık görevimizi yerine getireceğiz. Hem de ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğuyla ve önümüzdeki seçimlerde iktidar olmayı hedefleyen partinin sorumluluğuyla üzerimize düşenleri yapmaya çalışacağız."

Kendilerini karşılayanlara teşekkür eden Özel, "Bizi burada sıcak karşıladınız, acınıza, içinizde yanan yüreğinize rağmen alkış yaptınız, selam verdiniz, bağrınıza bastınız, hepinize teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorunlarınızı görmeye, çözümü için gayret sarf etmeye, iktidar olduğumuzda da kökünden çözmeye söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve partililerin yer aldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.