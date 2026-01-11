CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın annesi Meral Serdar'ı ziyaret etti.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre Özel, Denizli'den Ankara'ya dönerken Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın annesi Meral Serdar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel’den Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
