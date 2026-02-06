Özgür Özel: Depremde Hazırlıksız Yakalandık - Son Dakika
Özgür Özel: Depremde Hazırlıksız Yakalandık

06.02.2026 17:50
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremleriyle ilgili kayıpları anarak iktidarı eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerine ülkece hazırlıksız yakalandığını dile getirerek, "3 yıl önce 21 günlük, 21 aylık değil 21 yıllık bir iktidar vardı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman ziyareti sonrası Malatya'ya geldi. Özel, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, "6 Şubat 13.24'te ikinci büyük deprem yaşandı. Ben ikinci büyük depremin gerçekleştiği tam bu saatte hem Erkenek'te hayatını kaybeden 64 canımızın hem Doğanşehir'de hayatını kaybeden 148 canımızın, Malatya'da hayatını kaybeden 1393 canımızın ve tüm Türkiye'de hayatını kaybeden 53 bin 537 canımızın yakınlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat akşamı Malatya'daydım. Geceyi hep birlikte sabahlayarak geçirdik. O acı günün yıl dönümünde burada bir kez daha Erkenek'teyiz. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. En başta temennimiz budur. Bunun dışında elbette depremden ders almak gerekiyor. ve depreme hazırlanmak, deprem gününden önce gayret göstermek, depremde acıyı, kaybı azaltıyor. Depremin yaralarının sarılması da kolaylaştırıyor diye konuştu

Ülke olarak 3 yıl önce depreme hazırlıksız yakalanıldığını belirten Özel, "Açıkça söylemek gerekir ki iktidar partisi depreme mazeretsiz yakalandı. 21 günlük, 21 aylık değil, 21 yıllık bir iktidar vardı. Daha önceden yaşanmış bir deprem, o depremin üzerine gelmiş bir iktidar. Özel iletişim vergisi 2 yıl alınacakken, 21 yıl boyunca almış bir iktidar ve depreme hazırlık için halkın hazır olduğu, kanunların hazır olduğu ve özel iletişim vergileri ile toplanan paralarla depreme hazırlık için ihtiyaç olan paranın misli ile fazlasının toplandığı bir dönemde maalesef biz bu depremde hazırlıksız yakalandık ve bu kadar çok kaybımız oldu. Bu kayıplardan ders çıkarmak için bir rakam vermek gerekir ki bu hepimizin kulağına küpe olsun. 99'da yaşanan depremle bu deprem arasında hiç şüphe yok ki depremin şiddeti de çok benzer, yaratacağı kayıp da çok benzer. 53 bin 537 kişi kaybettik. 99 depreminde de 15 bin kişi kaybedildi. 99 depremi ile bu deprem arasındaki fark, ordu 99 depreminde günün ilk ışıkları ile birlikte çıktı ve arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Bu depremde ise orduyu sokağa çıkarmak kolay, kışlaya geri sokmak zor vehmiyle 3 gün boyunca tam teçhizat emir bekledi ifadelerini kullandı.

Depremde en büyük kayıpların ilk 24 saatte verildiğini söyleyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Daha sonra ilk 72 saatte oluyor. Ondan sonra işler mucizeye kalmaya başlıyor. Herkesin kulağına küpe olsun. 2023 yılında Türkiye'de siyaset bir yıl içinde bütün evlerin teslim edileceği sözüyle şekillendirildi. Ancak 1 yılın sonunda evlerin yüzde 2'si, 2 yıl sonunda evlerin sadece yüzde 30'u ve bugün yüzde 70'i tamamlanabildi. Halen daha aldığımız çeşitli rakamlar Malatya'da ve Türkiye'de bu sorunun ortaya kalkmadığını ve çok sayıda kişinin konteynerlerde yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Biz burada doğru yapılana doğru diyoruz, yanlış yapılana yanlış diyoruz. Sabah Gölbaşı'nda Cumhuriyet Halk Partili olmayan 3 belediyeye ağız dolusu teşekkür ettim ben. Gölbaşı'na yaptığı katkılardan dolayı. Bu işin partisi falan olmaz ama Tayyip Bey tutturdu, her şeyi ben yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi çivi çakmadı, taş üstüne taş koymadı. İnsan gerçekten üzülüyor ve kahroluyor yani. Malatya'ya 668 aracı gelmiş CHP'li belediyelerin. 1487 personeli gelmiş, 662 TIR insani yardım ulaştırmışız Malatya'ya. Yiyeceğinden çocuk bezine kadar, hijyen paketlerine kadar, deterjanına kadar. Evleri teslim ederken boş senet imzalatıyorlar, bu suç. Kimse ne para ödeyeceğini bilmeden bir şeye imza atmak zorunda değildir. Faiz kısmının sıfır olması lazım. Bir beklentim var. Bir dükkanlar dahil, rezerv alan dahil, köy evleri dahil hiç faiz almayacağız de bir bunu söyle. Eğer bunu söylerse ağız dolusu teşekkür edeceğim Tayyip Bey'e."

Haber: Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: DHA

