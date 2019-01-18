Özhaseki'den Gölbaşı'na Ziyaret

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu.



Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulunan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin ilk durağı Gölbaşı Belediyesi oldu. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, Cumhur İttifakı adayı Ramazan Şimşek ve kalabalık bir grup karşıladı.



Ziyarette, açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Bugün burada Cumhur İttifakının belki de ete kemiğe büründüğü bir ilçedeyiz. Alınan kararların tüm ülkemize, Ankara'mıza, Gölbaşı'na hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.



"Dimdik ayakta duran AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili kadrolar var"



Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmeleriyle, büyük bir anlayışla ortaya koydukları Cumhur İttifakı hususunda Gölbaşı sembol ilçelerimizden birisi. Tabi işin özelinde Türkiye'nin beka meselesi var. Güvenlik meselesi var. Geleceği meselesi var. Bu ülkeye karşı kötülük yapanlar için, onlar karşısında dimdik ayakta durmaya azimli olan AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili kadroların iradeleri ve azimleri var. Ankara hususunda gerekse diğer şehir ve ilçeler hususunda biz kendi aramızda iki aydır mevkidaşım olan Sadir bey ile oturtup sohbet ettik. Bunu defalarca açıkladık. Hiçbir şekilde 'şu ilçelerden birkaç tanesi sizin olsun, birkaç ilçede sizin olsun' gibi bir pazarlık, 'Şu ilçe olmazsa olmaz, üç ilçe sizde kalsın, beş ilçe bizde kalsın' gibi bir derdimiz olmadı. Bir tek derdimiz vardı, bu seçimler, yerel seçimler. Biz bu yerel seçimlerde belediye başkanlarını seçeceğiz. Onlarda hizmet edecekler. İnsanların beklediklerini hizmeti yerine getirecekler. Ha AK Partili bir arkadaşımız olur, ha Milliyetçi Hareket Partili bir arkadaşımız olur hiç fark etmez."



"Ana muhalefetin milliyetçi oylara talip olmaları garip bir duygu"



"Bizim ana muhalefetin bir yerde gidip PKK'lılarda, onların siyasi uzantısıyla pazarlık edip, önce gizli kapaklı sürdürülen pazarlıklar açığa çıkınca birazda daha aleniyete kavuşması devam etmeleri, bir başka yerde de milliyetçi oylara talip olmaları çok garip bir duygu diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Özhaseki, "Nihayetinde bu ülke hakkında yerli ve milli düşüncelere sahip insanlar bir araya gelip prensipte anlaştık ve bunu da tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık. Çok şükür geldiğimiz noktada seçim kampanyalarını beraber yapıyoruz. Kazanan Ankara olacak, hizmet alan Ankara olacak. Çünkü belediye başkan adaylarımız zaten tecrübeli, benim de 21 yıllık belediye başkanlığı dönemim var. Oradaki bilgi ve birikimimi Ankara'mız için, bu güzel Başkentimiz için kullanacağız. Takıldığımız yerde de Cumhurbaşkanımızdan yardım isteyeceğiz. Böyle bir gücümüzde var arkamızda" şeklinde konuştu.



Gölbaşı için yapılacak olan projeler hakkında da konuşan Özhaseki, bakanlığı döneminde ilk ihalenin Gölbaşı için yapıldığını ifade ederek, "Bakanlığım döneminde ilk ihale Gölbaşı için yapıldı. Üstelik kıt kaynaklar için uğraşırken Mogan Gölü'nün hali hazırdaki durumu içler acısıydı. Bundaki sebebi de biliyorduk. En büyük sıkıntı, burada yıllardır dip çamurunun iyice kalınlaşmış olması, oksijenin az olması, canlıların yaşayamaması ve çok kısa içerisinde neredeyse Mogan'ın tamamın balçık hale gelip, orada bir tehlikeli durum arz etmesi. Hatta bataklık haline geldikten birkaç sene sonra, yine orada bir çalışma yapılmazsa, bir süre sonra göl yok olacaktır. Ankara bir değerini kaybedecek. Bilim adamları ile yaptığımız çalışmalar neticesindeki belediye Başkanımızın da burada çok emeği vardır. Hakkını her zaman teslim etmek lazım. Bir ihale yaptık, o ihale neticesinde Ulaştırma Bakanlığı seferber oldu ve burada çalışıyorlar. Dipteki çamur tamamen sıyrılıyor, uzun borularla terfi ediliyor orada, süzülüyor ve süzüldükten sonra sıvılaştırma işlemi bitiyor ve daha sonra toprakta kullanılacak hale geliyor. Bir seneden fazla oldu hala devam ediyor. Birkaç ay içerisinde burada ki çalışma bitmiş olacak. Bizim Gölbaşı'na yaptığımız en büyük çalışma da bu oldu" dedi.



Özhaseki, "Bunun haricinde gölün etrafında park projelerinin yapılması, Millet Bahçesi'nin yapılması benim dönemimde başladı, projelendirildi. Şu anda da bakanlığımız takip ediyor" ifadelerini kullandı.



Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'da yapılan hizmetler için teşekkür ederek, "Bizim için bunlar büyük projelerdi. Beklediğimiz, özlediğimiz projelerdi. Gölbaşı'nın bana göre, size minnet borcu var. İnşallah bunu bu seçimlerde ödeyeceğiz. Belediye menfaatinde ne varsa sizlerin emeği var" dedi.



Özhaseki, belediye ziyaretinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe binasına ziyarette bulundu ardından tüm kadrolarla düzenlenen yemek programı etkinliğine katıldı. - ANKARA

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