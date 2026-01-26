Özkaya'dan Hukuk Devleti Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özkaya'dan Hukuk Devleti Vurgusu

26.01.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, hukuk kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "İnsanı merkezine alan, güvenlik ve temel hak ve özgürlük dengesini bozmayan hukuk devleti anlayışını özümseyip içselleştirmiş bir hukuk kültürünü yaygınlaştırmanın gayreti içinde olmalıyız" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cezayir Anayasa Mahkemesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Anayasa Yargısı Konferansının 19'uncu Büro Toplantısı'na katıldı. Özkaya'ya, Anayasa Mahkemesi Üyesi Ömer Çınar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Aydın eşlik etti. Özkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, "Karşılıklı anlayış, güven ve dostluk ruhuyla kurduğumuz ilişkilerin tarafların menfaatine olacağına yürekten inanıyorum. Kurumlarımız arasındaki temaslar anayasa yargısının gelişimine hizmet ederek hukukun üstünlüğü ve insan hakları yargısının güçlenmesine vesile olacaktır" dedi. Özkaya, anayasa mahkemelerinin içtihat ve uygulama örneklerinin paylaşılmasının anayasa ve insan hakları yargısının gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmasında küresel ölçekte yaşanan gelişmelere değinen Özkaya, "İnsanlığın ortak geleceğinin, adil ve kalıcı barışın ancak yeryüzünde ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle, adaletin ve ahlakın hakim kılınmasıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla hukuk insanları karşılıklı güven içinde adalet ve ahlak odaklı bir anlayışla hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi için bir arada olmalı ve çaba sarf etmeliyiz. İnsanı merkezine alan, güvenlik ve temel hak ve özgürlük dengesini bozmayan hukuk devleti anlayışını özümseyip içselleştirmiş bir hukuk kültürünü yaygınlaştırmanın gayreti içinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

Toplantı kapsamında Özkaya, Cezayir Anayasa Mahkemesi Başkanı Leila Aslaoui ile de bir araya geldi. Görüşmede, anayasal yargı alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet ayrıca Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ı da ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Kadir Özkaya, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özkaya'dan Hukuk Devleti Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler

19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 20:06:26. #7.11#
SON DAKİKA: Özkaya'dan Hukuk Devleti Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.