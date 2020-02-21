Özlem Öğretmen anısına hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde yürütülmekte olan Kitabım Kütüphanen Olsun eTwinning projesi kapsamında 26 Ağustos 2017 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Havva Ersoy Anaokulu Öğretmeni Özlem Özdemir Ergin anısına hatıra ormanı oluşturuldu.



Kuruculuğunu Beçin İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Kader Duman ve kurucu ortaklığı Havva Ersoy Anaokulu Müdür Yardımcısı Ümran İnce'nin yaptığı Kitabım Kütüphanen Olsun eTwinning projesi kapsamında ve proje üyeleri Havva Ersoy Anaokulu öğretmenleri Nagihan Elüstü, Pelin Ülkü Nacakcıoğlu, Mutlu Özmen, Sevilay Can Özkaya, Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi eğitim öğretmeni İpek Özek tarafından hatıra ormanı için fidan dikim etkinliği düzenlendi.



2017 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Özlem Özdemir Ergin anısına gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever öğrenciler ile birlikte fidanlar dikerek öğretmen Özlem Özdemir Ergin Hatıra Ormanı oluşturdular.



Milas Kaymakamı Eren Arslan "elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz öğretmenimiz merhum Özlem Özdemir Ergin anısına anaokulu öğrencilerimiz ile birlikte fidan diktik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.



Etkinlikte ayrıca 22 Ocak 2020 de 97 yaşında hayata veda eden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Toprak Dede Hayrettin Karaca'yı da unutmayan minik öğrenciler fidan başında toprak Dede'yi de anarak fotoğraf çektirdiler - MUĞLA