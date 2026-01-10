Öztürk Serengil 27. Yılında Anılıyor

Canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan tiyatro ve sinema oyuncusu Öztürk Serengil, vefatının 27. yılında yad ediliyor.

Tarih öğretmeni Turgut Bey ile ilkokul öğretmeni Sudiye Hanım'ın çocuğu olarak Artvin'de 2 Mayıs 1930'da dünyaya gelen sanatçı, ailesinin mesleği sebebiyle çocukluğunu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde geçirdi.

Başarılı oyuncu, ilkokulu Antakya'da, ortaokulu Giresun'da tamamladı.

Çocukluğunda izlediği yazlık sinemalardaki filmlerden etkilenen Serengil, Giresun Lisesini yarıda bırakarak, geleceğin ünlü bankeri "Kastelli" lakaplı Cevher Özden ve ünlü ressam Cemal Akyıldız ile 1949'da İstanbul'a geldi.

Usta oyuncu kısa bir süre Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Trabzon Lisesine geçti fakat çeşitli nedenlerle okuldan ayrıldı.

Trabzon'dan sonra İstanbul'a taşınan sanatçı, 1950'lerin başında küçük rollerle sanat hayatına başladı.

Sinema afişleri çizdi

Cemal Akyıldız'ın Babıali'deki atölyesinde reklam kapakları ve sinema afişleri çizen Serengil, 1953'te "Oğlum Edvard" ile profesyonel tiyatro oyunculuğuna adım attı.

Öztürk Serengil, 1956'da vestiyer görevlisi olarak başladığı Oda Tiyatrosu'nda, 1958'de sahnelenen bir oyunda küçük bir rol alınca Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekti ve 1959'da Şehir Tiyatroları'nda görev aldı.

Ses Tiyatrosu'nda da bir süre dekor yardımcısı ve dansçı olarak çalışan sanatçı, "Üçüncü Kat Cinayeti" adlı filmdeki "kötü adam" karakteriyle sinemada profesyonelliğe adım attı.

Serengil'in 1958'de rol aldığı "Karasu" filmi tanınırlığını artırdı.

Usta oyuncu Fikret Hakan, verdiği bir röportajda, Serengil ile ilgili, "Öztürk, üç sac ayağından birisiydi. Ahmet Tarık Tekçe ve Sadri Alışık ile birlikte 50 yıl içerisinde Türk sineması bu üç komedyen kötü adamla ayakta kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

Hayatı boyunca yaklaşık 300 filmde rol alan sanatçı Serengil, "kötü adam" karakterlerine getirdiği komik yorumlarla izleyicinin beğenisini kazandı. Ekrem Bora ve Fikret Hakan'la gittiği Almanya'da twist dansını öğrenen ve Türkiye'ye döndükten sonra bu dansı kendine uyarlayan sanatçı, "Twist Kralı" olarak da anılmaya başladı.

"Adanalı Tayfur" karakteriyle akıllara kazındı

Ünlü oyuncu, "abidik gubidik", "yeşşe", "şepkemin altında", "kelaj" ve "bilekis" gibi kendi ürettiği birçok absürt kelimeyi, izleyicilerin diline pelesenk etti.

Serengil, 1963'te oynadığı "Adanalı Tayfur" tiplemesiyle tanınırlığını artırdıktan sonra 1966'da oyunculuğun yanı sıra şovmenlik yapmaya da başladı.

TRT'de "Gülünüz Güldürünüz" yarışma programını hazırlayıp sunan Serengil, "En büyük jüri halktır. Halk ne isterse o olacaktır." dediği yarışmayla birçok ismi, sahne ve sinema dünyasına kazandırdı.

Ajda Pekkan ile plak yaptı

Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan usta oyuncu, aynı zamanda "politik güldürü" tarzında çeşitli 45'lik plakları sevenlerinin takdirine sundu. Bu dönemde kendi şirketini kurarak film yapımcılığı da yapan Serengil, Fatma Girik ve Sadri Alışık gibi dönemin ünlü isimleriyle işbirliği yaptı.

Sanatçı, "Abidik Gubidik Twist/ Göz Göz Değdi Bana" plağının B yüzünde yer verdiği Ajda Pekkan'ın sanat hayatının başlangıcında yer aldı. Serengil, yazdığı "Yeşilçam'ı Bana Sorun" kitabıyla kendi yaşamının özeleştirisini sevenleriyle paylaştı.

Beyin ödemi sebebiyle iki kez ameliyat olan Serengil, felç geçirerek konuşma yeteneğini kaybetti. Usta oyuncu 11 Ocak 1999'da İstanbul Kozyatağı'nda 69 yaşında hayatını kaybetti ve Çengelköy mezarlığına defnedildi.

Öztürk Serengil'in rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"İstanbul Macerası", "Son Yuva", "Kaderin Önüne Geçilmez", "Meteliksiz Aşıklar", "Genç Osman", "Yaralı Arslan", "Son Karar", "Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere", "Yalancının Mumu", "Abidik Gubidik", "Babasına Bak Oğlunu Al", "Şepkemin Altındayım", "Cezmi Bond", "Yaşamak Ne Güzel Şey", "Hamsi Nuri", "Çulsuz Ali", "Babanın Evlatları", "Adana Urfa Bankası", "İmparator".