Son Dakika Haberleri: Özyavuz Esnafı Ziyaret Etti

Özyavuz Esnafı Ziyaret Etti

21 dakika önce

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve partililer güne ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek başladı.

Özyavuz Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve partililer güne ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek başladı.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Başkan Özyavuz onların talep ve isteklerini dinleyerek sıkıntıları olan esnafların, sıkıntılarının giderilmesi için ekiplere talimat verdi. Esnafın yanı sıra yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Özyavuz esnaf ve vatandaşa yapılan hizmetleri aktararak, Harran'da yaşayan ve çalışan tüm vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Harran'da yaşanan eksiklikleri gidermek için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini ifade eden Başkan Özyavuz, "Harran'ımızı vatandaşlarımızla, esnafımızla hep beraber kalkındırmak için çalışıyoruz. Bunun için esnafımızın da görüşlerini, taleplerini önemsiyoruz. Esnafımızı ziyaret ederek taleplerini not aldık ve çözümü için talimat verdik. İnşallah hep birlikte Harran'ımızı daha iyi yerlere getireceğiz, her şey Harran için" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

Mehmet Özyavuz, Harran, Politika
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