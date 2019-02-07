Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Tarımın Geleceği Tehdit Altında"

Pakdemirli: "Tarımın Geleceği Tehdit Altında"

1 saat önce

- Konuşmacılardan genel ve detay görüntü Dinleyici detayları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: -"Küresel ısınma, yanlış gübreleme gibi sebeplerle tarımın geleceği tehdit altında.

- Konuşmacılardan genel ve detay görüntü
Dinleyici detayları
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
-"Küresel ısınma, yanlış gübreleme gibi sebeplerle tarımın geleceği tehdit altında. Bu zor ev ödevini tek bir ülke yapma imkanımız yok. Bu zor ev ödevini değerli bakanlarımızla, tüm sivil toplumla, tüm ülkeler bir araya gelerek, bu zor ödevini birlikte yapabiliriz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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