Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi - Son Dakika
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Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi

23.06.2022 11:44
Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi

İSLAMABAD, 23 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi, Afganistan'daki depremde zarar görenlere insani yardım gönderildiğini duyurdu.

İSLAMABAD, 23 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanlık Ofisi, Afganistan'daki depremde zarar görenlere insani yardım gönderildiğini duyurdu. Ofisin Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamaya göre yardım malzemeleri arasında battaniye, çadır ve ilaç yer alıyor. Yardım, Pakistan hükümet ve halkı adına depremzedelere destek veren Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla yapıldı. Afganistan'ın doğusunda Çarşamba gününün ilk saatlerinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1.000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, 1,500'ün üzerinde kişi ise yaralandı.

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Kaynak: Xinhua

Başbakanlık, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi - Son Dakika
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