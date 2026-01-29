Pakistan: "Barış Kurulu"na katılım ile "Abraham Anlaşmaları" arasında bağlantı yoktur - Son Dakika
Pakistan: "Barış Kurulu"na katılım ile "Abraham Anlaşmaları" arasında bağlantı yoktur

29.01.2026 15:16
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"na katılmanın, İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin yolunu açan "Abraham Anlaşmaları"na yönelik bir adım olarak anlaşılamayacağını belirtti.

Geo News kanalının haberine göre Andrabi, haftalık basın toplantısında, "Barış Kurulu"na katılım ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik "Abraham Anlaşmaları"na katılım arasında bağlantı olduğu iddialarına açıklama getirdi.

Bu iddiaların birer yanılgı olduğunu söyleyen Andrabi, hükümetin Filistin meselesine yönelik tutumunu değiştirmediğinin altını çizdi.

Andrabi, "Barış Kuruluna katılmanın, Abraham Anlaşmaları ile bağlantısı bulunmamaktadır ve Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşundan herhangi bir sapma anlamına gelmemektedir." dedi.

Pakistan'ın "Barış Kurulu"na katılmasındaki amacın Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesini, yeniden imar çabalarını ve Filistin halkını desteklemek olduğunu belirten Andrabi, bu adımın titizlikle yürütülen sürecin ardından atıldığını dile getirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kurula katılmaları için ABD Başkanı Donald Trump tarafından iletilen davetin kabul edildiği belirtilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Pakistan, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

