Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Pakistan Milli Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Pakistan Milli Günü mesajı - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Pakistan Milli Günü mesajı

34 dakika önce

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan, Pakistan Milli Günü hakkında bir mesaj yayınladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Pakistan Milli Günü mesajı, System.String[]

Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan, Pakistan Milli Günü hakkında bir mesaj yayınladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı, 23 Mart Pakistan Milli Günü nedeni ile bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı, mesajında 1940 yılında bugün alt kıta Müslümanlarını birleştiren tarihi Lahor Çözümü'nün hayata geçirildiğini kaydederken, Müslümanların kendi iradeleriyle hayatlarını, dinlerini, geleneklerini, değerlerini ve kültürlerini yönlendirebildiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Müslümanların anavatan kurmak için benzersiz bir kararlılık gösterdiklerini belirtirken, Pakistan'ın kurulmasına önderlik eden Ulusun Kurucu Atası Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'a, Doğunun Büyük Şairi Dr. Allame Muhammed İkbal'e ve tüm liderlere saygılarını sunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, 7 aydır insanlık dışı bir muameleye ve iletişim yasağına maruz kalmış olan Hint işgalindeki Cammu ve Keşmir halkı için desteklerini vurgularken, Pakistan halkının Cammu ve Keşmir halkıyla omuz omuza olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, kurucu atalar tarafından verilmiş olan vatanımı barış, ilerleme ve istikrar uygarlığı yapmak için onların izinden gitmeye devam edeceklerini bildirirken, elde ettikleri iktidarı ve uygarlık mirasını devam ettirmek için kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI, DOKTOR, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı, mesajında korona virüs salgınına değinerek bu salgınla en önde mücadele eden doktor, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Bu zor zamanları aşmak için Allah bize güç versin" dedi.

BAŞBAKAN İMRAN KHAN DA PAKİSTAN MİLLİ GÜNÜ HAKKINDA BİR MESAJ YAYINLADI

Başbakan Khan tarafından yayınlanan mesajda korona virüs salgınıyla mücadele vurgusu yapılarak, Pakistan ulusunun her türlü güçlüğe karşı gelmeye gücünün yeteceğini vurguladı. Başbakan, halkın paniğe kapılmamasını, salgına karşı tüm önlemleri bizzat izlediğini ifade etti. Başbakan, 23 Mart'ın alt kıta Müslümanlarının Hindu baskısından kurtuldukları, bağımsız bir Müslüman devlet kurdukları altın bir gün olduğunu vurgularken, kurucu ataların Hindu çoğunluk tarafından çiğnenen kültürel kimliklerini, dini özgürlüklerini yaşatabilmek için bu vatanı kurduklarını bildirdi. Başbakan, büyük şair Allame Muhammed İkbal ve Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'a şükranlarını sunduğunu ifade ederek, 231 gündür Hint işgali altında olan Cammu ve Keşmir halklarına tam destek verdiğini vurguladı.

Başbakan Khan, mesajının sonunda Allah'a Pakistan halkının ulusal hedeflerine ulaşması için ve bu zorlu süreçte başarılı olması için dua ettiğini kaydetti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:35 Kaynak: İHA

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