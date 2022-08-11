Başkent İslamabad başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde devlet binaları, iş yerleri ve evler, Pakistan bayrakları ve renkli ışıklandırmalarla süslendi.

Kaynak: AA

Muhammed Ali Cinnah, Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da bağımsızlığın 75. yılı için hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

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