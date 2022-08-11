Pakistan'da bağımsızlığın 75. yılı için hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika
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Pakistan'da bağımsızlığın 75. yılı için hazırlıklar devam ediyor

11.08.2022 13:17
Pakistan'da bağımsızlığın 75. yılı için hazırlıklar devam ediyor

Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Ülke genelinde Muhammed Ali Cinnah tarafından 75 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, çeşitli etkinlikler için hazırlıklar yapılıyor.

Başkent İslamabad başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde devlet binaları, iş yerleri ve evler, Pakistan bayrakları ve renkli ışıklandırmalarla süslendi.

Haftalar öncesinden bayrak satışları için İslamabad'ın çeşitli noktalarına tezgahlar kurulurken, cadde ve sokaklar Pakistan bayrağının yeşil beyaz renkleriyle donatıldı.

Ülkenin 75. bağımsızlık yılı kutlamaları kapsamında, spor müsabakaları, kültürel faaliyetler, bağımsızlık sürecinin anlatılacağı seminerlerin düzenlenmesi ve konserlerin verilmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

Muhammed Ali Cinnah, Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da bağımsızlığın 75. yılı için hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da bağımsızlığın 75. yılı için hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika
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