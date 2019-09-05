Son Dakika Haberleri: Pakistan'da 2 ayrı patlama: 1 ölü, 12 yaralı
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Pakistan'da 2 ayrı patlama: 1 ölü, 12 yaralı

2 saat önce

Pakistan'da art arda 2 ayrı patlama meydana geldi.

Pakistan'da 2 ayrı patlama: 1 ölü, 12 yaralı, System.String[]
Pakistan'da art arda 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.


Ketta kentindeki Kharotabad ve Khaizi bölgelerinde 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda, aralarında 2 polis ve birkaç gazetecinin de bulunduğu 12 kişi yaralanırken; 1 kişi ise yaşamını yitirdi.


Pakistan, Ketta, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
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