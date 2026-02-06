Pakistan'da 24 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Pakistan'da 24 Militan Etkisiz Hale Getirildi

06.02.2026 10:24
Hayber Pahtunhva'da gerçekleştirilen operasyonlarda 24 militan öldürüldü, 2 ayrı operasyon yapıldı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda 24 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Orakzai ve Khyber bölgelerinde militanlara karşı 2 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı yürüttüğü operasyonlarda, Hindistan destekli olduğu belirtilen 24 militanın öldürüldüğü aktarıldı.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

