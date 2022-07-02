Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi

02.07.2022 10:58
Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, 3 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, 3 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Gulam Han Kalay bölgesinde, saldırganlara operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Bölgede, son günlerde güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmalar arttı.

Kuzey Veziristan'da hafta içi yaşanan çatışmalarda 11 saldırgan etkisiz hale getirilmiş, 2 asker ölmüştü.

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Kaynak: AA

Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da 3 saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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