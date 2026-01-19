Pakistan'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde olduğu belirtildi.
Yetkililer, depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kerpiç binanın ise hasar gördüğünü belirtti.
Sarsıntıların en çok Gilgit-Baltistan'daki Hunza Vadisi'nde hasara neden olduğunu aktaran yetkililer, bu bölgede ve civar kasabalarda heyelanların meydana geldiğini, bazı yolların kapandığını ifade etti.
