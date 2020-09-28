Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif, kara para aklama ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'in, hakkında yürütülen kara para aklama ve yolsuzluk davasından tutuklandığı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Lahor Yüksek Mahkemesinin kefalet talebini reddetmesinin ardından Şerif, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklandı.

Tutuklama kararı, NAB savcısının, Şerif'in kefaletle salı verilme talebine karşı ilgili davadan sorgulanması yönünde, tutuklanmasının gerekli olduğu gerekçesiyle yaptığı itirazın ardından geldi.

Şerif'in oğlu Hamza Şahbaz da babasıyla birlikte yargılandığı davada Haziran 2019'da kara para akladığı ve Ramazan Şeker Fabrikalarında yolsuzluk yaptığı iddialarıyla tutuklanmıştı.

Şahbaz ve babasının birlikte yargılandığı Ramazan Şeker Fabrikaları davası 9 Nisan'da başlamıştı. Davada Şerif'in Pencap Eyalet Başbakanı olduğu 2013-2018 yıllarında oğlunun sahip olduğu fabrikaya devlet kaynaklarını kullanarak köprü ve atık sistemi kurduğu iddia edilmişti.