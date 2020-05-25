- Pakistan'da düşen uçağın pilotu kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadı - Son Dakika

- Pakistan'da düşen uçağın pilotu kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadı

- Pakistan'da düşen uçağın pilotu kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadı Pakistan'da düşen yolcu uçağının pilotunun faciadan önce kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadığı ortaya çıktı.

- Pakistan'da düşen uçağın pilotu kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadı

İSLAMABAD - Pakistan'da düşen yolcu uçağının pilotunun faciadan önce kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadığı ortaya çıktı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Karaçi'de düşen Airbus A320 tipi yolcu uçağıyla ilgili yeni bir rapor yayınlandı. Raporda, 1 saat 33 dakikalık Lahor-Karaçi seferini yapan uçakta 2 saat 34 dakika boyunca yetecek yakıt bulunduğu belirtildi. Raporda yer alan bilgilere göre, pilot hava trafik kontrolörünün inişten önce irtifa ve hız konusunda yaptığı 3 uyarıyı yok saydı. Pilotun kuleden yapılan irtifayı düşürme uyarısını dikkate almayarak hazır olduğunu söyleyip inişe geçtiği kaydedildi.

Kazanın ardından Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nin daha önce yayınladığı raporda, pilotun 3 kez iniş yapmayı denediği ancak başarılı olamadığı belirtilmişti. Pakistanlı uzmanlar, uçak kazasının pilot hatası olup olmadığına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Pakistan'da 22 Mayıs'ta Airbus A320 tipi yolcu uçağının Karaçi'de yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 97 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise sağ kurtulmuştu.

- Pakistan'da düşen uçağın pilotu kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadı

Pakistan, Karaçi, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Pakistan'da düşen uçağın pilotu kuleden yapılan 3 uyarıyı dikkate almadı - Son Dakika

Son Dakika

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