- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü
1 saat önce
- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölüİSLAMABAD - Pakistan'ın Narowal kentinde bir kamyonun 3 tekerlekli bir taşıma aracının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü
İSLAMABAD - Pakistan'ın Narowal kentinde bir kamyonun 3 tekerlekli bir taşıma aracının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Narowal kentinde çakıl taşı yüklü bir kamyon 3 tekerlekli taşıma aracı olan rikşovun üzerine devrildi. Kazada içinde 15 öğrencinin bulunduğu rikşovdaki yaşları 7 ile 14 arasında değişen 7 çocuk ve aracın şoförü hayatını kaybetti, 5 ağır 8 çocuk da yaralandı.
Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada ara karar verildi: Sanıklar, tutuklu yargılanmaya devam edecek Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü! Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı