Son Dakika Haberleri: - Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü
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- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü

1 saat önce

- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölüİSLAMABAD - Pakistan'ın Narowal kentinde bir kamyonun 3 tekerlekli bir taşıma aracının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'ın Narowal kentinde bir kamyonun 3 tekerlekli bir taşıma aracının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Narowal kentinde çakıl taşı yüklü bir kamyon 3 tekerlekli taşıma aracı olan rikşovun üzerine devrildi. Kazada içinde 15 öğrencinin bulunduğu rikşovdaki yaşları 7 ile 14 arasında değişen 7 çocuk ve aracın şoförü hayatını kaybetti, 5 ağır 8 çocuk da yaralandı.

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
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