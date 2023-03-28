Pakistan, tarihinin en kötü gıda kriziyle mücadele ediyor. Ülkede hükümetin ücretsiz un dağıtımı birçok bölgede izdihama neden oldu.
Pencap eyaletinde Kasur ve Khairpur şehirlerindeki un dağıtımı sırasında çıkan izdiham sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hafta boyunca, un dağıtımı sırasında yaşanan izdihamlarda ise 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, insanların un kamyonlarının üzerine çıktığı ve un almak için kavga ettikleri görüldü.
Pakistan'da un fiyatları paket başına 3 bin Pakistan rupisine "697 lira" kadar yükseldi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Pakistan'da kan donduran olay! Bedava un dağıtımında izdiham yaşandı: 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var - Son Dakika