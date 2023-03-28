Pakistan'da kan donduran olay! Bedava un dağıtımında izdiham yaşandı: 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Pakistan'da kan donduran olay! Bedava un dağıtımında izdiham yaşandı: 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var

28.03.2023 12:07

Pakistan'da hükümetin dağıttığı bedava un esnasında yaşanan izdiham sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan, tarihinin en kötü gıda kriziyle mücadele ediyor. Ülkede hükümetin ücretsiz un dağıtımı birçok bölgede izdihama neden oldu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pencap eyaletinde Kasur ve Khairpur şehirlerindeki un dağıtımı sırasında çıkan izdiham sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hafta boyunca, un dağıtımı sırasında yaşanan izdihamlarda ise 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

UN ALMAK İÇİN KAVGA ETTİLER

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, insanların un kamyonlarının üzerine çıktığı ve un almak için kavga ettikleri görüldü.

UN FİYATLARI UÇTU

Pakistan'da un fiyatları paket başına 3 bin Pakistan rupisine "697 lira" kadar yükseldi.

Kaynak: İHA
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Pakistan, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

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