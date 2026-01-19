DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Yangın Üzüntüsü - Son Dakika
