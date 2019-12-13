Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki mülteci kampında yaşayan Afganlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki mülteci kampında yaşayan Afganlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İslamabad dışında yer alan ve Afgan Basti adı verilen kampta yaşayanlardan Sana Gul, Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve Ali Atmaca'nın "Hello brother" fotoğrafları için oy kullandı.

Hasan Ahmet ise haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafına, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Hello brother" fotoğrafına oy verdi.

Varis Gani ise seçimini Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarından yana kullandı.

Ali Atmaca, Pakistan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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