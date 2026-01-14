Pakistan'dan Dijital Ödemeler İçin Anlaşma - Son Dakika
Pakistan'dan Dijital Ödemeler İçin Anlaşma

14.01.2026 16:59
Pakistan hükümeti, World Liberty Financial ile dijital ödemeler yeniliği için mutabakat zaptı imzaladı.

Pakistan hükümeti, ABD merkezli World Liberty Financial şirketi ile Dijital Ödemeler Yeniliği için Mutabakat Zaptı imzaladı.

ABD merkezli World Liberty Financial şirketinin CEO'su Zachary Witkoff başkanlığındaki heyet, İslamabad'da Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Toplantıya ayrıca Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir, Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, Başbakan Özel Danışmanı Syed Tariq Fatemi ve Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu Başkanı Bilal Bin Saqib katıldı. 'Dijital Pakistan' vizyonunu paylaşan Başbakan Şerif, bu vizyonun Pakistan halkı için daha fazla bağlantı, erişim, şeffaflık ve açıklık hedeflediğini söyleyerek, dijital ödemelerin ve finansal yeniliklerin Pakistan'ın hızla büyüyen dijital ekonomisinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Pakistan'ın dijital finans piyasalarına yönelik giderek artan uluslararası ilgiyi takdir ettiğini belirten Şerif, ülkenin küresel dijital finans sisteminin bir parçası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zachary Witkoff ise, güvenli ve şeffaf bir dijital ödeme altyapısı için Pakistan ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Witkoff, özellikle sınır ötesi ödemeler ve döviz işlemlerinde yeni çözümlerle ilgilendiklerini belirtti. Pakistan'ın politika çerçevesini öven Witkoff, ülkenin küresel dijital finans alanında güçlü bir konuma geldiğini söyleyerek, Pakistan ile işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

Görüşmenin ardından Başbakan Şerif ve Genelkurmay Başkanı Syed Asim Munir huzurunda Pakistan hükümeti ile World Liberty Financial'in bağlı kuruluşu SC Financial Technologies LLC arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat Zaptı'na Pakistan adına Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, şirket adına ise World Liberty Financial CEO'su Zachary Witkoff imza koydu. - İSLAMABAD

