Pakistan'dan dünyaya uyarı: İki nükleer güç arasında olası bir çatışma çıkmasından endişeliyiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pakistan'dan dünyaya uyarı: İki nükleer güç arasında olası bir çatışma çıkmasından endişeliyiz - Son Dakika Dünya

Pakistan'dan dünyaya uyarı: İki nükleer güç arasında olası bir çatışma çıkmasından endişeliyiz

7 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Khan: İki nükleer gücün arasında bundan dolayı oluşabilecek gerilim ve çıkabilecek çatışmadan endişeleniyoruz. Ülkemiz daha fazla mülteciye kapı açamaz bu nedele dünya gelişmelere hemen şimdi müdahil olmalıdır

Pakistan'dan dünyaya uyarı: İki nükleer güç arasında olası bir çatışma çıkmasından endişeliyiz, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran khan Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenen ilk toplantısında Hindistan'ın attığı adımlara ilişkin açıklama yaprak "Hindistan'daki müslümanlar Kaşmir'deki yasaklar, baskı ve yeni vatandaşlık yasası nedeniyle ülkeden kaçmaya başlarlarsa bu dünyanın en büyük mülteci krizlerinden birini doğurur." dedi.


Dünya hemen şimdi müdahil olmalı


Salı günü konuşan Khan, ülkesinin daha fazla mülteciyi alacak durumda olmadığını belirterek ortaya çıkacak göç ve insani krizin diğer tüm benzeri krizleri gölgede bırakacağını ileri sürrerek şunları söyledi Açıklaması

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Hindistan, Pakistan, Cenevre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:10 
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