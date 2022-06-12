Pakistan'dan İİT'ye Hindistanlı Müslümanların korunması çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Hindistan'daki Müslümanların hayatları, onurları, malları, kültürü, mirası ve dini özgürlüklerinin korunması için İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ve teşkilata üye devletlerin çabalarını artırmasını istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Zerdari, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Hindistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili görüştü.

İİT Genel Sekreteri Taha'ya teşkilatın Hindistan'daki can sıkıcı İslamofobi durumunu bir an önce ele alması çağrısı yapan Zerdari, Hazreti Muhammed'e hakaret sebebiyle gösterisi düzenleyen Müslümanlara Hint yetkililerin sert müdahalesini de şiddetle kınadı.

Zerdari, Hindistan'daki Müslümanların hayatları, onurları, malları, kültürü, mirası ve dini özgürlüklerinin korunması için İİT'nin ve teşkilata üye devletlerin çabalarını artırmasını istedi.

İİT Genel Sekreteri Taha da aşağılayıcı ifadeler ve Hindistanlı Müslümanların bitmeyen acıları sebebiyle derin endişesini vurguladı.

Carkand'daki protestolarda 2 kişi ölmüştü

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Ülkede son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti.

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Carkand eyaletinde 10 Haziran'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 136 kişi de gözaltına alınmıştı.