Pakistan hükümetinden Pervez Müşerref'in idamı kararının inceleneceği açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan hükümetinden Pervez Müşerref'in idamı kararının inceleneceği açıklaması - Son Dakika

Pakistan hükümetinden Pervez Müşerref'in idamı kararının inceleneceği açıklaması

7 saat önce

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in vatana ihanet suçundan idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı "detaylı şekilde inceleyeceklerini" bildirdi.

Pakistan hükümetinden Pervez Müşerref'in idamı kararının inceleneceği açıklaması, System.String[]

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in vatana ihanet suçundan idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı "detaylı şekilde inceleyeceklerini" bildirdi.

Avan, idam kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yurt dışında olduğunu ve Başbakan Han'ın ülkeye dönmesiyle idam kararının görüşüleceğini söyledi.

Hukukçuların da yer alacağı bir uzman heyetiyle konunun ele alınacağını ifade eden Avan, "Kararı detaylı şekilde inceleyeceğiz. Konunun milli çıkarlarımıza etkisini değerlendirerek yapacağımız açıklamayı basınla paylaşacağız." dedi.

Avan, Dubai'de bulunan Müşerref'in Pakistan'a getirilmesine yönelik soruya ise "Hukuki boyutu ve günümüzün gerçeklerini değerlendirerek gerekli kararı alacağız." şeklinde yanıtladı.

Kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Pakistan Halk Partisi Eşbaşkanı ve eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto-Zerdari, "Demokrasi en iyi rövanştır. Çok yaşa Butto." paylaşımı yaptı.

Pervez Müşerref, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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