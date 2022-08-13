Geo News televizyonundaki habere göre, Rahim Yar Han şehrinde bir yolcu otobüsü yolda açılan geniş bir çukura düştü.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da kamyonun otobüsün üzerine devrilmesi sonucu 13 kişi öldü - Son Dakika

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