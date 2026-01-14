Pakistan Operasyonda 4 Militanı Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pakistan Operasyonda 4 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

14.01.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ordusu, Belucistan'da düzenlediği operasyonda Hindistan destekli 4 militanı öldürdü.

Pakistan ordusunun Belucistan eyaletinin Kalat bölgesinde düzenlediği operasyonda Hindistan destekli 4 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Belucistan'ın Kalat bölgesindeki Hindistan destekli silahlı gruplara yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, operasyonda "yoğun bir çatışmanın" ardından 4 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Çok sayıda silah ve teçhizatın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "terör sorununu ortadan kaldırmak için" operasyonlara devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hindistan, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Operasyonda 4 Militanı Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:20:15. #7.11#
SON DAKİKA: Pakistan Operasyonda 4 Militanı Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.