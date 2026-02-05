Pakistan Ordu'su Belucistan'da Operasyon Tamamlandı

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde altı gün süren askeri operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını ve operasyonlarda 216 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta Belucistan genelinde düzenlenen saldırıların ardından militanlara karşı başlatılan "Radd-ul-Fitna-1"(Fitneyle Mücadele) adlı askeri operasyonunun ilk etabının tamamlandığı bildirildi.

Günler süren çatışmalarda toplam 216 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 36 sivil ile 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyon kapsamında çok sayıda yabancı menşeli silah, mühimmat, patlayıcı ve ekipmanın ele geçirildiği kaydedildi.

ISPR, ilk bulguların, militanlara yönelik dış kaynaklı sistematik destek ile lojistik yardımın varlığına işaret ettiğini açıkladı.

Operasyonların tamamlanmasının ardından, askıya alınan internet ve mobil iletişim hizmetleri ile tren seferlerinin eyalet genelinde yeniden normale döndüğü bildirildi.

Pakistan, 31 Ocak'ta "Hindistan destekli" oldukları savunulan militanların, Belucistan eyaletinde çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.