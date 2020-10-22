Pakistan, Twitter'dan "yalan haber" paylaşan Hindistan menşeli hesaplarla ilgili adım atmasını istedi - Son Dakika

Pakistan, Twitter'dan "yalan haber" paylaşımında bulunan Hindistan menşeli hesaplarla ilgili "acil eylemde" bulunmasını istedi.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansından (PTA) yapılan açıklamada, Pakistan'ı, ülkenin şehirlerini ve kurumlarını hedef alan, sahte haber kampanyası yürüten ve asılsız bilgiler paylaşan hesaplarla ilgili Twitter'a önlem alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Twitter'dan acil eylemde bulunması ve söz konusu hesapları engellemesi talep edildi.

İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari de Twitter'ın Pakistan karşıtı Hint propogandasına göz yummasına tepki gösterdi.

Dün, Hint basın organları ve Hindistan menşeli sosyal medya hesapları, Pakistan'ın Karaçi kentinde ordu ile polis mensuplarının çatıştığı, çok sayıda emniyet gücünün öldüğü ve "iç savaş" çıktığına dair iddialar paylaşmıştı.