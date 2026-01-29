Pakistan ve İran Arasında İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Pakistan ve İran Arasında İşbirliği Görüşmesi

29.01.2026 19:17
Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı ile bölgesel işbirliğini ve güvenliği görüştü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel barış, güvenlik ve kalkınmanın sağlanması için diyalog ve diplomatik temasların önemine dikkati çekti.

İki lider, Pakistan ile İran arasındaki tarihi bağlara vurgu yaparak, ikili ilişkilerin tüm alanlarda güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Şerif, ayrıca ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede bölgesel durumun ele alındığını ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Pakistan, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

