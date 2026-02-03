Pakistan ve Libya'nın Askeri İşbirliği Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pakistan ve Libya'nın Askeri İşbirliği Görüşüldü

03.02.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Halife Hafter ile güvenlik ve askeri işbirliğini görüştü.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile güvenlik ve askeri işbirliği konularını görüştü.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Pakistan'a ziyarette bulunan Hafter, Munir ile Rawalpindi kentindeki Genelkurmay Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, karşılıklı çıkarları ilgilendiren başlıkların yanı sıra bölgesel gelişmeler ile kendi bölgelerindeki güvenlik dinamikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Güvenlik ve askeri alanlardaki işbirliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, profesyonel askeri işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Munir, Pakistan'ın Libya ile ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirerek, ülkesinin Libya'da barış ve istikrara destek verdiğini ifade etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir başkanlığındaki heyet, Aralık 2025'te Bingazi'de Hafter ile görüşmüştü.

Hafter ve Munir'in görüşmede, Libya-Pakistan ilişkilerinin tarihi derinliğine vurgu yaptığı, ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde bu ilişkilerin geliştirilmesinin önemini teyit ettiği aktarılmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Aralık 2025'te taraflar arasında imzalanan ve değeri 4 milyar doları aşan savunma anlaşması kapsamında Pakistan'ın, Libya'ya savaş ve eğitim uçakları başta olmak üzere çeşitli askeri teçhizat tedarik etmesi öngörülüyor.

Anlaşmanın ayrıca eğitim, kapasite geliştirme ve olası ortak üretim alanlarında işbirliğini içermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Halife Hafter, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Savunma, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ve Libya'nın Askeri İşbirliği Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:05:33. #7.11#
SON DAKİKA: Pakistan ve Libya'nın Askeri İşbirliği Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.