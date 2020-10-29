Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti - Son Dakika

Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti

29.10.2020 14:48

Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve belediye personeli, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismine kent ormanında 300 ağacı toprakla buluşturdu.

Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti

ERZURUM - Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve belediye personeli, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismine kent ormanında 300 ağacı toprakla buluşturdu.

Palandöken'in eteklerinde bulunan kent ormanında düzenlenen ağaç dikim töreninde, Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve belediye personeli birlikte ağaç dikti. Törende bir konuşma yapan Başkan Sunar, Cumhuriyet Bayramını tebrik ederek, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Sunar, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet milletimizin kazandığı en büyük kazanımlardan birisi. Bugün Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle burada anlamlı bir etkinliğe imza atıyoruz. Memleketimiz ve dünya zor günlerden geçiyor. Salgın süreci toplumsal hayatı derinden etkilemeye devam ederken, hayatlarını halka hizmete adayan sağlık personeli başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarını asla unutmayacağız. Süreçte özellikle sağlık çalışanlarımız ciddi problemler yaşıyor. Bu sene diktiğimiz ağaçlar, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın ismine oldu. Geçtiğimiz yıl da burada ağaç dikimi yapmıştık. Bu sene burada ikincisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah gelenekselleştireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, isimlerine ağaç diktiğimiz tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza rahmet diliyorum" dedi

Konuşmasında Palandöken Belediyesine tahsisli kent ormanında yürüttükleri çalışmalara ilişkin de açıklama yapan Başkan Sunar, "Burada kent ormanımızda ciddi faaliyetlerde bulunuyoruz. Ağaç dikimi yaptığımız alan 60 dönüm. Peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında burası, Palandökenlilerin, Erzurumluların nefes alabileceği iyi bir mekan olacak" ifadelerine yer verdi.

Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti
Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti
Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti
Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti
Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti
Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti
Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti

29 ekim cumhuriyet bayramı, Muhammet Sunar, Cumhuriyet, Palandöken, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Eriğin kilosu çeyrek altınla yarışıyor: 3 tanesi 40, kilosu 800 liradan satılıyor ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu         
14:54
Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum         
14:38
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı         
14:12
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü         
13:25
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj         
11:04
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 15:35:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına ağaç dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei