Üye Girişi
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar - Son Dakika

Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar

20.01.2022 17:37
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'deki 'buz dağı', 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasına' ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'deki 'buz dağı', 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasına' ev sahipliği yaptı. 'Hız' ve 'Lider' kategorilerinde düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine bahçe sulama sistemi ile 20 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğinde yapılan suni 'buz dağı', Türkiye'deki kayak merkezlerinde ilk olma özelliğini taşıyor. 'Buz dağı'nın bu yıl üçüncüsü yapılan  'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'na  9'u kadın olmak üzere 62 sporcu katıldı. Bir gün süren 'Hız' ve 'Lider' kategori dallarında düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak.

2019 yılında faaliyete giren buz dağında 3 yıldır bu şampiyonluğu düzenlediklerini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, "Palandöken buz parkta yine bu yıl 16- 19 tarihleri arasında üçüncüsünü düzenlediğimiz 'Palandöken Fest'te Buz Tırmanışı Festivalini dün tamamladık. Festivale, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Festivalin ardından bugün de Türkiye şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Şampiyonaya yurt dışından ve yurt içinden 9'u kadın 62 sporcu katıldı. Şampiyonanın ardından 21-25 Ocak tarihleri arasında ileri seviye dağ kayağı eğitimi, Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri tarafından verilecek. Festival ve şampiyonayı kayak pistinin hemen yanında olması nedeniyle kayakseverler kısa molalar vererek tırmanışları büyük bir zevkle izledi" diye konuştu.Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, sporcular dereceye girebilmek için buz dağında özellikle hız kategorisinde birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Sporcu ve davetlilerin ısınması için de dev semaverlerde çay yapıldı ve ekmek arası sucuk ikram edildi.Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle:  Hız kadınlar kategorgisi: 1 Sumru Tanar, 2 Adele Prochazkova, 3 Tuğçe TüfenkLider kadınlar kategorisi: 1 Sultan Sayman, 2 Sumru Tamer, 3 Tuğçe TüfenkHız erkekler kategorisi: 1 Rahman Murat Türkmen, 2 Ercan Kesti, 3 Yıldıray Ortahisar

Lider erkekler kategorisi: 1 Ercan Kesti, 2 Yıldıray Ortahisar, 3 Muhammet Çelik


Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar
YORUMLAR
500

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ortahisar, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar - Son Dakika


Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak         
17:39
Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı         
17:21
Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'ndan açıklama: Siyasi hamleye dönüştürmek istiyorlar Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'ndan açıklama: Siyasi hamleye dönüştürmek istiyorlar         
16:46
Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın sözleri pes dedirtti: Kontrolümde cinler var Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın sözleri pes dedirtti: Kontrolümde cinler var         
15:56
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
17:26 AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi!
17:20 Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı
17:19 Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar
17:15 Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada
17:08 Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor
17:03 Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i trans birey oldu
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:43:38. #1.13#
SON DAKİKA: Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement