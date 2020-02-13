Pamuk fabrikasında yangın - Son Dakika

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Pamuk fabrikasında yangın

7 saat önce

ADANA'da bir pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyaları, yandı.

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ADANA'da bir pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyaları, yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Yolu'ndaki pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıktı. Depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangının büyüme tehlikesine karşı sağlam balyalar, iş makineleriyle fabrikanın başka bir bölümüne taşındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Bir saati aşan müdahale ile yangın kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve zararın büyüklüğü soğutma çalışmalarının ardından yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:49 Kaynak: DHA
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