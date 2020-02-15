Pamuk fabrikasının deposundaki yangını söndürme çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamuk fabrikasının deposundaki yangını söndürme çalışması sürüyor - Son Dakika

Pamuk fabrikasının deposundaki yangını söndürme çalışması sürüyor

21 dakika önce

ADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposunda önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Pamuk fabrikasının deposundaki yangını söndürme çalışması sürüyor, System.String[]

ADANA'da pamuk ve yağ fabrikasının deposunda önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda Perşembe günü saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Depodaki pamuk balyalarından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Ekipler, 10 bin tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın dün öğle saatlerinde kontrol altın alındı.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları üçüncü günde de sürüyor.


Adana Yüregir, Karataş, Havutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:45 Kaynak: DHA
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