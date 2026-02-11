Panama Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora: 3 Ölü

PANAMA açıklarında göçmenleri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Panama Sahil Güvenliği, Kolombiya'ya giden 2 teknenin, Panama açıklarında alabora olduğunu duyurdu. Yetkililer, 16 göçmenin bulunduğu teknede 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı 1 kişinin hastaneye sevk edildiğini belirtti. Teknedeki diğer 12 kişi hakkında ise bilgi verilmedi.